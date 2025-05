Gasolina a R$ 3,82 em Belo Horizonte

No próximo dia 29 de maio de 2025, os moradores de Belo Horizonte terão a oportunidade de abastecer seus veículos com gasolina comum a R$ 3,82 por litro. A ação faz parte do Dia Livre de Impostos (DLI), uma mobilização nacional que visa conscientizar a população sobre a alta carga tributária no Brasil.

Detalhes da Ação

O Posto Oceano, localizado na Avenida do Contorno, nº 10.325, bairro Barro Preto, será o único estabelecimento na capital mineira a oferecer o combustível sem a incidência de impostos. A venda começará às 8h, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Formas de pagamento: dinheiro ou PIX

Limites de abastecimento:

Carros: até 39,26 litros (R$ 150)

Motocicletas: até 7,85 litros (R$ 30)

Quantidade total disponível: 5.025 litros, suficientes para abastecer aproximadamente 115 carros e 65 motocicletas

Observação: o abastecimento será feito diretamente no tanque do veículo; não será permitido o uso de galões ou outros recipientes, mesmo que autorizados pela ANP.

Conscientização Tributária

A iniciativa é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem, com apoio do Minaspetro. O objetivo é evidenciar o impacto dos tributos no consumo diário dos brasileiros. Atualmente, os impostos representam cerca de 36% do preço final da gasolina nas bombas.

Além da venda de gasolina, cerca de 1.400 empresas em Belo Horizonte participarão do Dia Livre de Impostos, oferecendo diversos produtos e serviços sem a carga tributária habitual.

Participação e Impacto

O Dia Livre de Impostos é uma oportunidade para os consumidores refletirem sobre a carga tributária no país e seu impacto no poder de compra. A ação também busca pressionar por uma reforma tributária mais justa e eficiente.

Para mais informações sobre os estabelecimentos participantes e detalhes da campanha, os interessados podem acessar o site oficial da CDL/BH.