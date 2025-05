Mulher que estava desaparecida tem dívidas de até R$ 15 mil por causa de apostas em jogos online

A doméstica Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, que tinha sumido após sair de Goianira para trabalhar, fazia apostas em jogos de azar online, segundo o marido Luan Lucas Moura, de 38 anos. Ele contou ao g1 que a esposa tem dívidas de até R$ 15 mil.

"Eu não tenho mais contato com ela, mas ela falou para o pai que as transações altas, cerca de R$ 3 mil por semana, era por conta dos jogos. Ela sempre pegava dinheiro emprestado, ela está devendo muitas pessoas, eu, o pai, a prima, o irmão. É um vício", disse.

Em 2023, Luan contou que também jogava, mas decidiu parar e Gisele continuou a jogar, mas escondido da família.

"Na época, falei para ela largar isso, falei para ela voltar para igreja, mas ela continuou a jogar. Eu fico muito triste com isso tudo, eu queria muito uma forma de ajudá-la. Ela não voltou nem para ver a filha, ela não tá normal, mas não posso prender ela", contou Luan.

Procura por Gisele

De acordo com a família, Gisele havia desaparecido após o carro em que ela estava ficar sem combustível, na manhã de terça-feira (6), em Goianira, enquanto seguia para o trabalho como empregada doméstica, em Goiânia.

Ela chegou a enviar um vídeo para o marido Luan Lucas, de 38 anos, mostrando onde deixaria o veículo antes de chamar uma moto por aplicativo

Segundo Luan, quando ele foi buscar o carro durante a tarde do mesmo dia, não conseguiu mais conversar com a esposa e procurou os patrões de Gisele, que informaram que ela não havia aparecido no trabalho. Sem encontrar a esposa, o marido registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento.

As buscas pela mulher começaram na quarta-feira (7), segundo a polícia. De acordo com a delegada Carla, a corporação conseguiu encontrar imagens de câmeras de segurança que mostravam Gisele caminhando por Goiânia.

"Nós não conseguíamos encontrar ela porque ela tinha descartado o celular e não queria ser encontrada", afirmou.

Carla contou que, cerca de 48 horas após o início das buscas, a polícia descobriu que a mulher havia entrado em um ônibus e desembarcado em Guarulhos, seguindo depois para Santos, no Estado de São Paulo. Lá, a delegada afirmou que Gisele conseguiu uma carona com um caminhoneiro e tinha planos de seguir até Palmas, no Tocantins.

"Ela explicou que estava desesperada, disse que não queria voltar pra casa e saiu meio sem rumo, sem destino em São Paulo e acabou encontrando esse rapaz que poderia dar uma carona para ela", declarou.

Encontrada

Após a polícia receber a informação de que Gisele estaria seguindo rumo a Palmas em um caminhão, a delegada contou que um bloqueio foi montado no trajeto próximo a Itumbiara, região sul de Goiás, com o apoio da Polícia Militar, que abordou vários caminhões até encontrar a mulher, no sábado, 10 de maio.

Segundo o major da Polícia Militar, Eduardo Abílio, Gisele foi encontrada na cabine do caminhão com o motorista.

"Ela estava junto com esse caminhoneiro e no momento da abordagem foi solicitado que descesse o veículo e foi constatado que se tratava da desaparecida", afirmou.

Eduardo também contou que acredita que Gisele sabia que estava sendo considerada desaparecida, devido à repercussão do caso.

Na delegacia, a doméstica declarou à polícia que fugiu por conta de dívidas. De acordo com Carla, todos os motivos que poderiam ter levado a fuga foram investigados e não houve indícios de que a mulher sofresse algum tipo de violência ou tivesse outros motivos para deixar a família.

A delegada também afirmou que Gisele planejou a fuga e mentiu para os patrões dizendo que iria ao dentista e deixou o carro quase sem combustível de propósito.

"Isso já tinha sido planejado. Não teve dentista, não teve nenhuma situação de saúde, ela já tinha deixado o carro meio que sem combustível para parecer realmente que deu uma pane seca e aí ela construiu aquele teatro e deixou o carro com o marido e foi embora", declarou.

Cronologia do desaparecimento

06/05: Gisele manda uma mensagem e um vídeo para o marido dizendo que o carro estava sem gasolina, e que seguiria para o trabalho com uma moto por aplicativo. A polícia disse ter descoberto por imagens de câmera de segurança que ela foi até a Vila Mutirão, em Goiânia, e não para a casa dos patrões;

06/05: Na tarde do mesmo dia o marido de Gisele, Luan Lucas, de 38 anos, ligou para o patrão dela e descobriu o sumiço;

07/05: Gisele fez uma corrida por aplicativo para ir da Vila Mutirão, em Goiânia, para Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Lá, ela pegou um ônibus com destino a Guarulhos, em São Paulo, de acordo com a polícia.

- A doméstica desembarcou em Santos (SP). Lá, conheceu um caminhoneiro que iria viajar até Palmas, no Tocantins, e pediu uma carona. A data em que ela desembarcou e em que pegou a carona não foi divulgada pela polícia.

10/05: No sábado, Gisele foi encontrada pela polícia no caminhão, em Itumbiara.

12/05: Polícia divulga informações sobre o depoimento da doméstica. Gisele disse que fugiu porque estava com dívidas.