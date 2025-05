Justiça suspende empresas de licitações da Expo Cordeiro por suspeita de fraude

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a participação de quatro empresas em licitações da Prefeitura de Cordeiro, após indícios de fraude e conluio em contratos para exploração de parque de diversões na Exposição Agropecuária do município, entre 2022 e 2024.



A decisão liminar, proferida em 7 de maio pelo juiz José Roberto Pivanti, atendeu a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O órgão identificou um suposto esquema de simulação de concorrência entre empresas interligadas, com possível anuência do prefeito Leonan Lopes Melhorance, que também é réu na ação por improbidade administrativa.



A medida atinge diretamente o Pregão nº 012/2025, referente à 81ª Expo Cordeiro, prevista para julho. As investigações apontam vínculos societários e operacionais entre as empresas, que se revezavam em licitações para legitimar contratações previamente direcionadas.



Segundo o MPRJ, o grupo teria fraudado a competitividade em diversos certames. Em 2024, a empresa vencedora desistiu após não apresentar documentação, favorecendo a segunda colocada — já beneficiada anteriormente e com ligações diretas com os envolvidos.



O juiz determinou a inabilitação das empresas investigadas em novas licitações ligadas a parque de diversões, incluindo o atual edital da Expo Cordeiro. O descumprimento poderá gerar multa de R$ 100 mil à Prefeitura. O prefeito é acusado de ignorar alertas e autorizar contratações irregulares, justificando sua inclusão no processo.



Em outro caso, o vereador Matheus Mattos segue afastado por decisão judicial, também acusado de fraudes em licitações da Expo Cordeiro. O MPRJ solicitou prorrogação do afastamento por mais 90 dias. Ele é suspeito de usar um “laranja” para comercializar seus produtos no evento, junto a outros réus, incluindo seu pai e o prefeito.