Rosane Correa Barbosa deixa a Secretaria Municipal de Educação de Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba confirmou, nesta sexta-feira, 16 de maio, a saída da Sra. Rosane Correa Barbosa do cargo de Secretária Municipal de Educação. A decisão foi oficialmente comunicada pelo prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein por meio das redes sociais da Prefeitura.

Rosane Correa assumiu a pasta no início deste ano, poucos dias após a posse da atual administração, e permaneceu à frente da Secretaria de Educação durante esses cinco meses.

Psicóloga por formação e especializada em Recursos Humanos, Rosane Barbosa já possui uma trajetória de serviços prestados à gestão pública municipal. Durante o governo 2017 a 2020, quando o atual prefeito Dr. Paulo era vice-prefeito, Rosane atuou como principal assessora da então secretária de Assistência Social, Sra. Mónica Regina Goldstein — esposa do vice-prefeito à época — que reassumiu o cargo em janeiro de 2025, com a posse de Paulo Henrique como chefe do Executivo.

“Agradecemos imensamente à Sra. Rosane Correa Barbosa pelo comprometimento, pela seriedade com que conduziu os trabalhos e pelo legado deixado em prol da educação em nosso município. Seu empenho foi fundamental para os avanços conquistados nos últimos meses”, destacou o prefeito na nota oficial.

Conforme noticiou o site do Jornal A Gazeta:

“Segundo apuramos por fontes de dentro da Prefeitura, sob a condição de anonimato, a secretária Rosane Rios vinha tendo dificuldades no cargo. Ela não é do meio educacional. A relação dela com o atual prefeito teria ficado estremecida recentemente, quando a Prefeitura realizou a Festa do Trabalhador. A secretária, seguindo o calendário letivo da Educação, manteve as aulas no dia 30 de abril, enquanto o prefeito decretou ponto facultativo no município. A fonte nos informou que o prefeito teria ficado irritado, chamado a secretária e determinado que a mesma voltasse atrás, cancelasse as aulas e decretasse também ponto facultativo nas escolas municipais e na Secretaria de Educação.”

A Prefeitura ainda não anunciou quem assumirá a pasta de forma definitiva. O nome do(a) novo(a) responsável pela Secretaria Municipal de Educação deverá ser divulgado nos próximos dias.