Show de Prêmios em prol do HSS reúne mais de 10 mil pessoas na Ilha do Lazareto

A professora Denise Carneiro foi a primeira ganhadora e levou um Fiat Mobi.

A cidade de Além Paraíba viveu, neste sábado, 18 de maio, um dos eventos mais marcantes dos últimos anos. O Show de Prêmios em prol do Hospital São Salvador, realizado na Ilha do Lazareto, atraiu uma multidão estimada em mais de 10 mil pessoas, movimentando todos os cantos da cidade e gerando reflexos até no trânsito, que ficou intensamente congestionado — situação não vista há décadas, segundo relatos de moradores.

Cinco carros estavam em jogo, sendo quatro Fiat Mobi e uma Fiat Toro, além de uma motocicleta sorteada por cartela extra. A expectativa era alta, e a empolgação tomou conta do público desde as primeiras horas da manhã.

O movimento no entorno da Ilha do Lazareto impressionou. De acordo com populares, a cidade não via tamanha aglomeração desde os grandes shows da Fexpo dos anos 80, quando artistas como Chitãozinho & Xororó e Roupa Nova se apresentaram. “Eu só digo uma coisa: só vi a Ilha tão cheia nos tempos dos grandes shows da Fexpo. Foi um verdadeiro mar de gente”, disse um dos presentes.

Confira os ganhadores do Show de Prêmios:

1º Fiat Mobi – Denise Carneiro (Além Paraíba - MG)

2º Fiat Mobi – Sandra Oliveira (Além Paraíba - MG)

3º Fiat Mobi – Sílvio Cesário (Além Paraíba - MG)

4º Fiat Mobi – Nicolas Vieira (Além Paraíba - MG)

5º Fiat Toro – Ana Paula (Pirapetinga - MG)

6º Prêmio Extra – Motocicleta – Fernando (Além Paraíba - MG)

Apesar da grande participação popular e da ampla divulgação do evento, nem as Voluntárias Sociais nem a direção do Hospital São Salvador divulgaram, até o momento, o valor total arrecadado, nem a porcentagem exata que será destinada à instituição hospitalar. A expectativa é de que essas informações sejam repassadas à imprensa e à população ao longo da próxima semana.

O evento, além de ser um gesto de solidariedade em prol da saúde, mostrou a força da mobilização comunitária em Além Paraíba e reacendeu o potencial da cidade para grandes realizações populares.