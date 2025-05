Polícia Militar de Meio Ambiente flagra e prende dois homens por caça ilegal de porcos-do-mato em Além Paraíba

Dois homens foram presos em flagrante no último sábado, 17 de maio, durante uma operação de fiscalização preventiva realizada pela Polícia Militar de Meio Ambiente na zona rural do município. A dupla é acusada de caça ilegal de animais silvestres dentro de uma Unidade de Conservação, crime previsto na legislação ambiental brasileira.

A abordagem ocorreu em uma estrada vicinal, onde os militares interceptaram os suspeitos — um homem de 74 anos, morador de Além Paraíba, e outro de 56 anos, residente no estado do Rio de Janeiro — que transportavam um balde com sangue. Questionados, um dos abordados afirmou que o sangue era proveniente do abate de um porco doméstico. Contudo, a versão foi rapidamente desmentida por uma busca realizada pelos policiais em uma mata próxima, onde foram localizados os couros e as vísceras de dois porcos-do-mato, também conhecidos como catitus, espécie nativa da fauna brasileira protegida por lei.

Durante o desenrolar da ocorrência, os suspeitos confessaram que o abate dos animais havia ocorrido no dia anterior. Dando prosseguimento às diligências, os policiais se dirigiram à residência de um dos detidos, que permitiu a entrada da equipe. No interior do imóvel foram encontradas duas espingardas calibre .36, 28 munições intactas e duas munições deflagradas, além das carcaças dos dois animais caçados.

Diante das evidências, os militares deram voz de prisão aos envolvidos, que foram autuados pelos crimes de caça ilegal e posse irregular de arma de fogo, condutas tipificadas pela Lei nº 9.605/98 — a Lei de Crimes Ambientais — e pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

(Foto: PMMA)

Todo o material apreendido, incluindo as armas, munições e os restos dos animais, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão em Leopoldina, onde os autores permaneceram à disposição da Justiça.

A caça de animais silvestres é considerada crime ambiental no Brasil, exceto em situações específicas autorizadas previamente por órgãos competentes, como o IBAMA ou secretarias estaduais de meio ambiente. O catitu, por ser uma espécie nativa e fundamental para o equilíbrio ecológico das áreas de mata, está entre os animais cuja caça é proibida, independentemente da justificativa apresentada.

A Polícia Militar de Meio Ambiente reforça que continuará intensificando ações preventivas e de fiscalização, com o objetivo de coibir práticas ilegais que ameacem a biodiversidade e os ecossistemas da região.