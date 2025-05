Casal que seguia de Três Rios para Petrópolis é encontrado morto em carro submerso no Rio Piabanha

Um casal que estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira (16) foi encontrado morto neste domingo (18) dentro de um carro submerso no Rio Piabanha, na altura do km 31 da BR-040, na cidade de Areal, cidade vizinha de Petrópolis, na Região Serrana.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo de Paula, de 46 anos, e Simone de Mello, de 43. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi localizado após buscas iniciadas no sábado (17), com acionamento feito às 17h09 pelo quartel de Areal.

O carro foi encontrado no fundo do rio durante as buscas realizadas em conjunto com a Polícia Civil. Na manhã deste domingo, os bombeiros retiraram os corpos do interior do veículo: o de Rodrigo às 10h53, e o de Simone às 11h34.

Segundo os bombeiros, Rodrigo e Simone desapareceram por volta das 6h25 da manhã de quinta-feira, quando saíram de casa no bairro Cantagalo, em Três Rios, com destino ao trabalho no bairro Vila Rica, em Itaipava, distrito de Petrópolis.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. A concessionária Concer, que administra o trecho da rodovia, confirmou a ocorrência.