Concurso do Governo de Minas abre mais de 13 mil vagas na área de educação

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta sexta-feira (16), a abertura de um novo concurso público com 13.795 vagas para diversas carreiras na rede estadual de ensino. As oportunidades abrangem cargos como Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB).

As vagas são destinadas às 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e às Unidades de Ensino em todo o estado. A remuneração inicial varia de R$ 1.917,11 a R$ 6.937,06, dependendo do cargo e da carga horária. Todos os cargos seguem o regime estatutário, conforme a Lei Estadual nº 15.293/2004.

Inscrições e etapas

As inscrições devem ser feitas entre 21 de julho e 21 de agosto de 2025 no site da Consulplan, banca organizadora do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 21 e R$ 33, com isenção prevista entre 21 e 24 de julho, conforme critérios legais estaduais.

O processo seletivo contará com três etapas: prova objetiva, redação e avaliação de títulos. A aplicação das provas objetiva e discursiva está marcada para o dia 28 de setembro de 2025, em municípios vinculados às SREs. O edital também assegura 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), com adaptações específicas garantidas por lei.

O conteúdo programático, os requisitos para cada cargo, orientações para recursos e o cronograma completo estão disponíveis no edital, acessível nos sites da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), da Seplag e da Consulplan.

Nomeações e continuidade

O concurso será acompanhado pela Comissão Permanente de Concursos da Educação, que planeja e organiza os certames da SEE/MG. Desde 2019, o Governo de Minas já nomeou 28.323 servidores da educação, sendo 8.143 apenas em 2024, referentes ao concurso anterior (Edital Seplag 03/2023), que continua válido. Novas nomeações estão previstas para os próximos meses.