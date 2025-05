CCAA chega às Escolas Municipais de Volta Grande e amplia acesso ao inglês na rede pública

Em um passo significativo para a valorização do ensino de idiomas na rede pública, a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Volta Grande firmou uma importante parceria com o curso de idiomas CCAA. Na última semana, alunos do Pré II ao 5º ano do Ensino Fundamental I receberam gratuitamente livros didáticos de inglês, marcando o início de um novo ciclo de oportunidades na educação básica do município.

A iniciativa busca transformar a vida das crianças ao proporcionar, desde os primeiros anos escolares, o contato direto com a língua inglesa. A proposta é oferecer condições para que os estudantes desenvolvam, de forma mais rápida e eficaz, habilidades linguísticas que contribuam não apenas para o domínio do idioma, mas também para seu crescimento social, cultural e educacional.

A cerimônia de entrega dos materiais contou com a presença dos diretores do CCAA Além Paraíba, Wellington Rocha e Jussara Vitor — responsáveis também pela unidade de Volta Grande, em funcionamento há quase duas décadas. As Agentes de Atendimento Ana Cassani e Brenda Oliveira também participaram da ação, ao lado de autoridades municipais como o prefeito Ivan Pullig, a vice-prefeita Alexandrina Abreu, a secretária de Educação Márcia Domingos e a professora de inglês e servidora pública Mariana Varino.

“É uma alegria ver nossos alunos tendo acesso a um ensino de qualidade, com material didático reconhecido nacionalmente. Investir na educação bilíngue é investir no futuro”, destacou a secretária Márcia Domingos.

Desde 2018, o CCAA já atendeu mais de 20 mil alunos em diversas cidades brasileiras, contribuindo para uma formação mais ampla e preparando os estudantes para os desafios do mundo globalizado. Em Volta Grande, as imagens do evento mostram o entusiasmo e os sorrisos das crianças, felizes com os novos livros e com a oportunidade de aprender uma nova língua.

A parceria é mais um reflexo do compromisso da atual gestão com a qualidade do ensino, aliando inovação pedagógica e inclusão educacional.