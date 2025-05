Com apoio da escola, mãe e padrasto são presos por violência sexual contra adolescente

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois suspeitos de violência sexual contra uma adolescente, de 16 anos, em Cataguases, Zona da Mata mineira. A prisão ocorreu na semana passada, mas o caso foi divulgado nesta segunda-feira (19) pela corporação.

Segundo a PC, os policiais iniciaram as investigações sobre o caso após o recebimento de uma denúncia e com o apoio da escola onde a vítima estudava. Foram identificados como suspeitos a mãe e o padrasto da vítima, ambos de 55 anos. O casal foi encaminhado ao sistema prisional da região e a adolescente está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

O delegado Conrado Guedes, responsável pelo caso, destacou, em nota enviada à imprensa, a importância das escolas e dos profissionais de educação para combater casos como este. “Muitas vezes, as crianças são violentadas dentro da própria casa, por pessoas próximas, e as escolas se tornam o local mais seguro para que elas busquem ajuda”, explica.

A prisão dos suspeitos integra as ações da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que busca combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações estão sendo realizadas como parte das mobilizações do Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento da violência sexual infantojuvenil.