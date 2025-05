Adolescente entregou 'sentença de morte' a colega antes de assassiná-la

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclareceu, nesta terça-feira (20), que os dois adolescentes teriam matado Melissa Campos, de 14 anos, nutridos por inveja. A estudante morreu no último dia 8 de maio após outro aluno golpeá-la com uma faca durante a aula em uma escola de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo a PCMG, um dos suspeitos justificou em depoimento que sentia inveja da felicidade e alegria que Melissa Campos expressava no dia a dia. Na escola, conforme a investigação, a adolescente não tinha inimizade, nem praticava bullying com nenhum colega. Ela também fazia o acolhimento de novos alunos e facilitava a interação e integração social desses estudantes.

Sendo assim, de acordo com o delegado Cyro Moreira, responsável pelo caso, os estudantes escolheram a vítima ao acaso, uma vez que “não havia, então, motivos de bullying, de racismo ou qualquer outro que surgiu nas redes sociais”, explicou. Além disso, antes de golpear Melissa no peito, o suspeito entregou um bilhete com uma “sentença de morte em que informava que ela seria condenada a morte por estrangulamento, mas ele acabou usando uma faca e fugiu”, esclareceu o delegado Cyro Moreira.

Embora a vítima tenha sido escolhida no dia do crime, os suspeitos haviam planejado e anotado em um caderno a data em que cometeriam o delito, além de estabelecerem um plano de fuga. De acordo com o delegado, “o envolvido menciona que queria uma vítima específica. Então, tudo leva a crer que ele já tinha essa ideia ao levar o instrumento [faca] para dentro da escola”. Assim, os policiais destacaram a hipótese de que os suspeitos planejavam um massacre na escola.

Na última sexta-feira (16), a PCMG encaminhou a investigação ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Uma ação socioeducativa está em andamento na vara da infância para responsabilizar os dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado.

Relembre o caso

Um adolescente de 14 anos matou a facadas uma colega de turma dentro de uma escola em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 8 de abril. A jovem passou por atendimentos no local, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da adolescente Melissa Campos foi um dos primeiros a tentar socorrê-la. Ele, que trabalha na instituição de ensino, correu para a sala ao ouvir os gritos e a movimentação dos alunos após o ataque. Um dos professores, acadêmico no 10° período de medicina também teria prestado os primeiros socorros à vítima até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). “A equipe médica tentou incansavelmente reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”, afirmou o colégio em nota.

A investigação inicial revelou que a arma utilizada no crime foi uma faca, e não uma tesoura como divulgado preliminarmente. Testemunhas relataram à polícia que o adolescente agressor, também de 14 anos, levantou-se de forma repentina durante a aula, entregou uma folha de papel avulsa com alguns dizeres para Melissa e, em seguida, desferiu os golpes. A perícia analisará o conteúdo do bilhete, que além dos cadernos do autor e o celular da vítima.

Após o ataque, o adolescente pegou sua mochila e fugiu pelos fundos da escola em direção ao Clube Uirapuru. Horas depois, uma intensa mobilização policial resultou na sua localização em uma rodovia próxima a condomínios da cidade. Uma equipe da Patrulha Rural abordou o suspeito, que não ofereceu resistência à apreensão.

Conduzido à Delegacia de Plantão, o adolescente confessou o ato infracional análogo ao crime de homicídio na presença de seu representante legal. Durante o depoimento, ele indicou aos policiais onde havia abandonado a faca utilizada no crime. Ela estava cravada em um tronco de madeira em uma área de mata próxima ao entroncamento da AMG-2595 com a MG-427. Os policiais localizaram e apreenderam a arma.

No dia seguinte, em 9 de maio, a PCMG apreendeu outro adolescente suspeito de participar da morte Melissa. Após ouvir o adolescente na presença de seu representante legal, os policiais apreenderam o suspeito em flagrante por ato infracional análogo ao crime de participação no homicídio. Em seguida, a PCMG apresentou o adolescente ao Juiz e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para as medidas legais cabíveis.