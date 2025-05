Abertas as inscrições para a 8ª Corrida Unimed

As inscrições para a 8ª Corrida Unimed Juiz de Fora estão abertas até o próximo dia 31, com vagas limitadas. A prova, que é a quarta etapa do 37º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora, será realizada no dia 8 de junho, às 8h, com largada na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

As inscrições podem ser feitas on-line pelo site Corridão ou presencialmente nas lojas EmForma, Saggioro e Terrabike. A participação com kit (mochila, meia e camisa em poliamida) custa R$ 89 até dia 24 de maio. A partir da data, o valor sobre para R$ 117. Já a participação sem kit custa R$ 59, subindo para R$ 89 na semana que antecede o evento. Para as categorias infantis, a inscrição custa R$ 29 até o encerramento do prazo.

Todos os participantes receberão número de peito com alfinetes, medalha e kit lanche ao final da prova. Atletas com deficiência (PCD) cadastrados na Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) têm gratuidade na inscrição. Pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto, conforme a Lei Federal nº 10.741/03.

A programação tem início no sábado, 7 de junho, com a entrega dos kits das 8h às 18h, na Praça Cívica da UFJF. No mesmo dia, haverá atividades abertas ao público, incluindo exercícios ao ar livre, aulas de pilates, oficinas de dança e música, além de ações voltadas para gestantes e uma corrida especial para crianças neurodivergentes.

No domingo, dia 8, será realizada a retirada de chips, entre 6h30 e 7h45. Às 7h30 está previsto o aquecimento coletivo, seguido pela largada da categoria PCD, às 7h55. A largada geral acontece às 8h, e a cerimônia de premiação está marcada para as 10h.

A premiação contemplará os cinco primeiros colocados gerais nas categorias masculina e feminina, os cinco melhores por faixa etária, os três primeiros colocados PCD no geral, as cinco melhores equipes nas categorias masculina e feminina, além das equipes PCD. Todos os atletas que concluírem o percurso receberão medalha de participação.