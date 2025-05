Indepa promove Clínica de Beach Tennis em parceria com escola de Juiz de Fora

No último sábado, 17 de maio, o Independente Esporte Clube reafirmou seu compromisso com o esporte e o bem-estar de seus associados ao promover uma Clínica de Beach Tennis em parceria com a renomada escola @fafitobt, de Juiz de Fora, referência na modalidade em toda a região.

Sob a coordenação dos experientes professores Rafael Fafito e Mari Almada, a atividade reuniu três turmas em momentos de aprendizado, integração e muita troca de experiências. A clínica também contou com a presença especial do atleta Hiago, associado do Indepa e integrante da equipe Fafito BT, que abrilhantou o evento com seu talento nas quadras de areia.

O Beach Tennis, que conquistou de vez o coração dos brasileiros, vem ganhando cada vez mais espaço no clube e proporcionando oportunidades para que atletas e iniciantes desenvolvam suas habilidades em um ambiente acolhedor e com profissionais de alto nível.

E a programação não para! No próximo final de semana, o Indepa recebe a aguardada 2ª Edição do Rei e Rainha da Quadra de Beach Tennis, evento que promete reunir grandes nomes e muita emoção nas quadras. As vagas são limitadas, portanto, quem ainda não garantiu sua inscrição deve correr para não ficar de fora.