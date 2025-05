Presidente da 110ª Subseção da OAB Além Paraíba cumpre agenda institucional em BH

As críticas à concessionária não são recentes. A cada novo ciclo de poda, multiplicam-se as reclamações nas redes sociais e junto aos órgãos públicos municipais.

Poda drástica de árvores pela Energisa revolta moradores de Além Paraíba