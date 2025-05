Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Trimonte

Volta Grande, 19 de maio de 2025 — A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu um homem suspeito de envolvimento no crime no distrito de Trimonte, zona rural de Volta Grande. A ação aconteceu após a corporação receber informações de que M.L.M., já conhecido por passagens anteriores, estaria escondido na localidade com o veículo furtado.

Segundo os policiais, o furto ocorreu em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e desde o fim de semana o suspeito estaria circulando com a motocicleta na região. Após diligências, o veículo foi localizado em uma residência no morro do cemitério, onde também foi encontrado o suspeito.

Durante a abordagem, M.L.M. confessou o crime e entregou voluntariamente a motocicleta aos policiais. Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia de plantão em Leopoldina para as providências legais.

A ocorrência foi registrada pela equipe da VP34815, composta pelo cabo Fontes e o soldado Mendes. A ação resultou na recuperação do bem furtado e na prisão do autor.