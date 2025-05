Mudanças importantes no Hospital São Salvador estão a caminho

O Hospital São Salvador, em Além Paraíba, deverá passar por uma profunda reestruturação administrativa nos próximos meses. A informação foi revelada com exclusividade por um empresário local à reportagem do Jornal A Gazeta. Segundo a fonte, uma nova Associação está sendo criada com o objetivo de assumir a condição de mantenedora do Hospital São Salvador (HSS). Esta entidade será composta por empresários bem-sucedidos da cidade, representantes da sociedade civil organizada e membros da comunidade, com uma diretoria já formada — incluindo presidente, secretário, tesoureiro, entre outros cargos.

O novo modelo de gestão está sendo incorporado ao Estatuto do Hospital, que encontra-se em fase de reformulação. Uma das principais mudanças previstas é a concessão de poder de veto à nova Associação na escolha do provedor e do administrador da unidade hospitalar. Ou seja, o Conselho continuará elegendo o provedor, que, por sua vez, indicará o administrador, mas caberá à Associação ratificar ou vetar os nomes indicados.

Além disso, será formado um novo Conselho, nos moldes do que já existiu anteriormente na instituição, com a missão de contribuir para a governança e decisões estratégicas do hospital. A Associação também terá o papel central na captação e controle do repasse de recursos financeiros destinados ao HSS, o que deve garantir mais transparência e organização na aplicação dos valores.

Ainda de acordo com o empresário, as reuniões para formalização da Associação já estão ocorrendo, com o envolvimento de diversos nomes da iniciativa privada local. A expectativa é de que a nova estrutura esteja efetivada nas próximas semanas.

A reportagem apurou ainda que a Prefeitura de Além Paraíba deverá deixar a gestão direta do hospital, mas continuará tendo influência na instituição. Essa transição marca uma tentativa de modernização e eficiência na administração hospitalar.

Por fim, o Jornal A Gazeta informa que, em respeito ao compromisso com o jornalismo ético e responsável, preserva a identidade da fonte que forneceu as informações.