Delegacia de Polícia de Além Paraíba pode mudar de endereço e dar lugar à Casa da Mulher

Além Paraíba caminha para uma importante reestruturação no atendimento à segurança pública e à proteção das mulheres. Está em andamento o processo de mudança da sede da Delegacia de Polícia Civil do município, atualmente localizada na Rua Barão de Guararema, no bairro São José, para o prédio do antigo Fórum Nelson Hungria, situado na Praça Coronel Breves, também no bairro São José.

A informação foi divulgada nesta semana pelo Jornal Comunicação – Rádio CPN, que apontou a grande possibilidade de a mudança se concretizar em breve. O projeto tem como objetivo oferecer melhores condições estruturais de funcionamento para a Delegacia e, ao mesmo tempo, dar um novo destino social ao imóvel que hoje abriga a unidade policial.

Segundo apurado, o atual prédio da Delegacia poderá se transformar na Casa da Mulher, espaço que está sendo articulado com empenho pela delegada titular da unidade, Dra. Daniele, que tem liderado a iniciativa de criar um local específico para o acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta é vista como uma conquista significativa para o município, que passará a contar com um ambiente humanizado, seguro e preparado para apoiar essas vítimas com serviços de orientação jurídica, social e psicológica.

A implementação da Casa da Mulher conta com o envolvimento de diversos setores do sistema de Justiça. Na semana passada, conforme noticiamos pelo Jornal AGORA, a presidente da 110ª subseção da OAB Além Paraíba, Dra. Maria Celeste, esteve na sede da OAB-MG, em Belo Horizonte, onde se reuniu com o presidente estadual da entidade, Dr. Gustavo Chalfun. Durante o encontro, ela solicitou formalmente o apoio da seccional mineira para contribuir com a criação da Casa da Mulher em Além Paraíba.

As tratativas para todas essas mudanças seguem em andamento e têm mobilizado diversos órgãos públicos e entidades de classe. Enquanto isso, a Delegacia deverá manter sua Unidade Prisional no atual endereço, com o andar superior do imóvel continuando a abrigar os setores administrativos da Polícia Civil.

A comunidade espera com otimismo os próximos passos dessa reestruturação, que representa um avanço no combate à violência de gênero e na modernização das instituições de segurança pública no município.