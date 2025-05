Van escolar com 12 alunos se envolve em acidente após Jogos Escolares de Minas

Um acidente envolvendo uma van escolar que transportava estudantes de Miraí causou susto na noite quarta-feira (21), na rodovia MG-265, nas proximidades do trevo do Divisório. Os alunos retornavam da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, um veículo de passeio que seguia em direção a Muriaé perdeu o controle da direção ao cruzar com um caminhão no sentido contrário e acabou colidindo frontalmente com a van que levava os 12 alunos, além do técnico e do motorista.

Apesar da gravidade da colisão, os ocupantes da van saíram ilesos. Já os dois passageiros do carro foram socorridos pelo SAMU com dores na cabeça e encaminhados ao Hospital São Paulo.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestou os primeiros socorros. Equipes do SAMU e da Polícia Militar também atuaram na ocorrência.