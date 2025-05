Em vitória do Atlético-MG, juiz-forano marca seu primeiro gol como profissional

A noite de quarta-feira (21) foi mais do que especial para o volante juiz-forano Patrick Silva. Em sua primeira partida como titular do Atlético-MG, o jovem de 21 anos fez um dos gols na goleada do time mineiro por 4 a 0 contra o Maringá, em duelo disputado na Arena MRV e válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O gol foi, também, o primeiro dele no futebol profissional.

“É um sentimento inexplicável o que vivi nesta noite. Só tenho a agradecer aos meus companheiros e a todo o staff do Atlético, porque, sem eles, nada disso seria possível. Quero agradecer também à minha família, que me dá o suporte para batalhar no dia a dia. Por coincidência, amanhã é aniversário da minha mãe. Dei um presente antecipado à ela”, comemorou Patrick, que transbordou de emoção quando a bola entrou na rede.

No Atlético-MG desde o início do ano, o volante já atuou por sete vezes com a camisa do Galo. Ele chegou ao clube após acordo que levou o atacante Paulinho ao Palmeiras, em uma das transações mais expressivas do futebol brasileiro recente. Além de Patrick, o time paulista também cedeu Gabriel Menino e recebeu cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 114 milhões) na operação. O contrato do juiz-forano vai até dezembro de 2028, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Quando pequeno, Patrick atuou em Juiz de Fora, no ABC, Bonsucesso e Sport Club no futebol de campo e no Clube Bom Pastor no futsal. Já no sub-15, foi para o Volta Redonda, e no sub-17 se destacou pela Ferroviária. Chegou ao Palmeiras em 2022 e, no ano seguinte, venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o gol do título. Já em 2024, ganhou a Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Alviverde.

Sem chances com Abel Ferreira no profissional do Palmeiras, ele se transferiu para o Atlético-MG. Neste ano, o clube comandado por Cuca tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em disputa.