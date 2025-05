Cidade Alta recebe a 1ª edição do projeto “Cultura em Cada Canto”

Na terça-feira, 21 de maio, a Secretaria de Cultura de Além Paraíba se reuniu com representantes da cultura local no bairro Cidade Alta. O encontro faz parte do projeto "Cultura em Cada Canto", que tem como objetivo ouvir os artistas, coletivos e grupos culturais de cada região da cidade.

Rap, samba, artesanato, cultura negra e muito mais: as vozes da Cidade Alta foram ouvidas! Diversas propostas foram apresentadas, como a criação de um calendário cultural, apoio à juventude periférica, valorização do patrimônio e incentivo a feiras e festas populares.

Estiveram presentes lideranças culturais, vereadores e representantes da Prefeitura, reforçando o compromisso com uma política cultural feita com participação e diálogo.

Uma nova reunião será marcada em breve para acompanhar os encaminhamentos!