Leopoldina abre inscrições para o 34º Concurso Nacional de Poesia Augusto dos Anjos

Poetas de todo o Brasil já podem se inscrever na 34ª edição do Concurso Nacional de Poesia Augusto dos Anjos, promovido pela Prefeitura de Leopoldina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Academia Leopoldinense de Letras e Artes. Reconhecido em todo o país, o concurso tem como objetivo valorizar a literatura nacional, incentivar novos talentos e estimular a produção poética em língua portuguesa.

As inscrições seguem abertas até o dia 16 de junho e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do blog do Museu Espaço dos Anjos: www.museuespaçodosanjos.blogspot.com.

As obras devem ser inéditas, ou seja, que não tenham sido publicadas em formato físico ou digital, nem premiadas em outros concursos. Cada candidato pode participar com até duas obras por categoria – Poema e Soneto. A temática é livre, o que permite aos autores explorarem diferentes estilos, emoções e abordagens.

De acordo com a coordenadora do Museu Espaço dos Anjos, Zezé Sales, o concurso contempla duas categorias principais: “Soneto, especialidade de Augusto dos Anjos, e Poema. Embora muitos autores escrevam sobre Augusto dos Anjos, o tema é livre. O julgamento das obras passa por um rigor técnico, especialmente os sonetos, que são avaliados quanto à métrica e estrutura antes da análise do conteúdo poético.”

A comissão julgadora será formada por membros da Academia Leopoldinense de Letras e Artes, que também colaboram com a elaboração do edital e o acompanhamento de todo o processo. Zezé destaca ainda a expectativa de grande participação: “Este ano, esperamos alcançar pelo menos mil inscrições”.

Além das premiações para autores, o concurso valoriza também os intérpretes das poesias finalistas. Os prêmios variam de R$ 3.000 a R$ 1.500 para os poetas, e de R$ 600 a R$ 300 para os intérpretes. Os vencedores terão que apresentar suas obras pessoalmente durante a cerimônia oficial de premiação, marcada para o dia 8 de novembro.

Interessados em interpretar os poemas durante o evento também podem se inscrever. Basta entrar em contato com o Museu Espaço dos Anjos e deixar seus dados para serem encaminhados aos poetas, inclusive de outros estados ou países.

Para mais informações e acesso ao edital, visite:

www.museuespaçodosanjos.blogspot.com

Inscrições até: 16 de junho

Premiação: 8 de novembro

Com informações da página Bom Dia, Leopoldina – jornalismo com ética, credibilidade e um novo olhar sobre a cidade.