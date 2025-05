Além Paraíba receberá seletiva oficial do Esporte Clube Bahia para atletas de base

A cidade de Além Paraíba será palco de uma grande oportunidade para jovens talentos do futebol. Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2025 do Esporte Clube Bahia, tradicional equipe do futebol brasileiro, que contará com total apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

A seletiva será realizada no dia 7 de junho e abrangerá as categorias Sub-09 (nascidos em 2016, 2017 e 2018), Sub-11 (2014 e 2015), Sub-13 (2012 e 2013) e Sub-15 (2010 e 2011). As inscrições são gratuitas e estão sendo feitas na Casa da Cultura, com apenas 44 vagas disponíveis por categoria. Os candidatos passarão por um processo com aquecimento e atividades coletivas, supervisionadas por olheiros oficiais do clube baiano.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, o objetivo da ação é incentivar os jovens atletas da região, promovendo inclusão social por meio do esporte e abrindo portas para quem sonha com uma carreira no futebol profissional.

“Estamos muito felizes em receber o Esporte Clube Bahia em nossa cidade. É uma oportunidade única para nossas crianças e adolescentes mostrarem seu talento. Esse é um passo importante no fortalecimento das políticas públicas de esporte em Além Paraíba”, declarou a equipe da Secretaria.

O Esporte Clube Bahia, fundado em 1931, é reconhecido nacionalmente pelo trabalho de base e por revelar grandes nomes do futebol brasileiro. A realização dessa seletiva em Além Paraíba representa mais um avanço no apoio aos jovens atletas do município.

Os interessados devem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer o quanto antes para garantir sua vaga e obter mais informações sobre o processo.