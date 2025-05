Pré-Conferência Assistência Social reúne profissionais e lideranças na AASA em preparação para a Conferência

Foi realizada nesta quinta-feira, 22 de maio, na sede da AASA (Associação Além-paraibana de Senhoras de Assistência), a Pré-Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro é parte preparatória para a Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 4 de junho, na Câmara Municipal de Além Paraíba.

O evento teve como principal objetivo fomentar o debate em torno dos 20 anos de criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), reforçando sua importância como política pública estruturante e essencial para a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade.

Durante a pré-conferência, foram analisadas as deliberações aprovadas na última conferência municipal, com foco na verificação do que foi efetivamente implementado nos últimos anos. Além disso, os participantes conheceram e discutiram os eixos temáticos que nortearão os debates da conferência principal, que deverá reunir representantes da sociedade civil, trabalhadores do setor, gestores públicos e demais interessados na pauta da assistência social.

A Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da política de assistência no município, destacando o papel fundamental da participação popular e do controle social na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A secretaria também disponibilizou apoio técnico integral por meio de suas equipes, contribuindo diretamente para o sucesso da atividade.

A Pré-Conferência se destacou pela qualidade dos debates e pela mobilização dos diversos segmentos sociais, evidenciando o engajamento da comunidade e das instituições envolvidas com o aprimoramento contínuo das políticas públicas em Além Paraíba.