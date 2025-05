Bando rouba carreta carregada de leite e sequestra motorista em Sapucaia

Saúde Há 2 meses Em Sapucaia - RJ Equipe do Samu de Sapucaia realiza parto de emergência na BR-393 Bebê chamado Benício veio ao mundo com auxílio de uma técnica e um condutor socorrista do Samu no acostamento da BR-393, próximo ao bairro Moura Brasil, em Três Rios.