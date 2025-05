Prefeitura de Além Paraíba realiza 2º Encontro nos Bairros com o projeto “Cultura em Cada Canto”

A imagem acima registra o 1º encontro, realizado no dia 21 de maio, com a participação das pessoas dos bairros da região da Cidade Alta.

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, promove no próximo dia 28 de maio, às 19h, o 2º Encontro nos Bairros dentro do projeto “Cultura em Cada Canto”. O encontro será realizado no Studio A e abrangerá os bairros Praça da Bandeira, Granja, Morro dos Cabritos, São José, Ilha Recreio e Beco da Floresta.

A proposta do evento é promover um espaço de diálogo direto com a comunidade, incentivando a troca de ideias, escuta ativa e construção coletiva de propostas voltadas para o fortalecimento da cultura local.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, a iniciativa busca aproximar o poder público da população, valorizando a participação cidadã na formulação de políticas culturais. “Queremos ouvir os moradores, entender suas demandas e construir juntos caminhos para uma cultura mais acessível, viva e presente em todos os cantos da cidade”, destaca a equipe organizadora.

A população está convidada a participar ativamente do encontro. “A cultura acontece com você e perto de você” é o lema do projeto, que vem ganhando força a cada edição.

Participe! Sua presença é essencial para fazer a cultura de Além Paraíba ainda mais forte e plural.