PM flagra tráfico de drogas no escadão em Além Paraíba

Na tarde desta quinta-feira, 22 de maio, a Polícia Militar de Além Paraíba efetuou a prisão de dois indivíduos por envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa. A ação aconteceu por volta das 14h30, no escadão que liga os bairros Goiabal e Morro do Gambá, local já conhecido pelas autoridades como ponto crítico de tráfico.

A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima que alertava sobre a intensa movimentação de venda de entorpecentes na região, situada entre os bairros Matadouro e Gambá. Com base nas informações recebidas, as guarnições do 1º Pelotão da 52ª Companhia da Polícia Militar, pertencente ao 68º BPM, realizaram um cerco estratégico. Durante cerca de 20 minutos de observação, os policiais flagraram dois indivíduos realizando ações típicas de tráfico: contato direto com usuários e entrega de substâncias suspeitas.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram fugir pela escadaria, mas foram rapidamente interceptados pelas equipes. Durante a busca no local, os militares localizaram três sacolas contendo 190 porções de cocaína e 98 pedras de crack, além de R$ 488,00 em dinheiro vivo e dois aparelhos celulares, itens que podem estar ligados ao comércio ilegal de drogas.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba, juntamente com o material apreendido. Os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06). Até o momento, não há informações oficiais sobre passagens anteriores dos autores.

A operação contou com a atuação das equipes das viaturas RP 33638, composta pelo 2º Tenente Custódio, 2º Sargento Amaral, Cabo Ronaldo e Cabo Guilherme, e RP 25598, com o 3º Sargento Leonardo e o Cabo João Gomes.

A Polícia Militar de Minas Gerais reforça o compromisso com a segurança da população e segue atuando de forma firme e coordenada no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a paz e a ordem em Além Paraíba.