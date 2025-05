UFF divulga concurso público com 105 vagas

A Universidade Federal Fluminense (UFF), sediada em Niterói, no Rio de Janeiro, município localizado a 188 quilômetros de Juiz de Fora, divulgou edital de concurso público para preenchimento imediato de 105 vagas. A remuneração inicial oferecida para os cargos variam de R$3.029 a R$4.967 para jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

As vagas de nível médio, técnico e superior, com reservas a pessoas negras e pessoas com deficiências, são para cargos de bibliotecário-documentarista, arquivista, assistente em administração, auditor, biólogo, contador, engenheiro elétrico, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, farmacêutico, médico de cardiologia, médico dermatologista, médico endocrinologista e metabologista, médico de medicina do trabalho, produtor cultural, psicólogo organizacional e do trabalho, técnico de laboratório para eletrônica, técnico de laboratório para eletrotécnica, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório para química, técnico em contabilidade, técnico de laboratório em biotério e médico para clínica médica.

Estas posições são distribuídas entre os polos da universidade em Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda.

Interessados podem se inscrever a partir do meio-dia de 9 de junho pelo site da Coordenadoria de Seleção (Coseac) da instituição. O concurso requer pagamento de taxa de inscrição, que varia de R$145 a R$195, a depender do cargo pretendido. A isenção da taxa pode ser solicitada até o dia 11 de junho. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e escrita.