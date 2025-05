Show de Prêmios em Prol do HSS arrecada mais de meio milhão de reais

A cidade de Além Paraíba acompanhou, no domingo, 18 de maio, a realização de mais uma edição do Show de Prêmios, evento beneficente promovido em prol do Hospital São Salvador. Hoje, segunda-feira, 26 de maio, a administradora da instituição, Ana Helena Cortes, divulgou a prestação de contas do evento, destacando com transparência a movimentação financeira da ação.

Segundo Ana Helena, a arrecadação total com a venda de cartelas chegou a R$ 1.079.617,00. Deste valor, foram descontadas despesas operacionais no total de R$ 533.047,00 — incluindo custos com publicações, organização e os prêmios principais, como os veículos sorteados. Com isso, o resultado líquido final foi de R$ 546.570,00.

A administradora explicou que parte desse montante é destinada à empresa organizadora do bingo e outra parte ao Hospital São Salvador e às Voluntárias Sociais, responsáveis pelas cartelas do prêmio da motocicleta. Inicialmente, o acordo previa que 60% do lucro líquido ficaria com a empresa, e 40% com as entidades locais. No entanto, após negociações e apelos da comunidade, conseguiu-se alterar essa divisão: 55% para a empresa e 45% para o hospital e as voluntárias.

Com isso, a empresa do bingo ficou com R$ 300.613,00. Já o Hospital São Salvador recebeu R$ 130.639,00, e as Voluntárias Sociais ficaram com R$ 115.317,00, totalizando R$ 245.956,00 para as ações locais de saúde e apoio social.

A vice-prefeita de Além Paraíba, Guaraciaba (Guará), também se pronunciou durante a divulgação da prestação de contas, destacando a importância de analisar os aprendizados do evento. Ela apresentou ao público as cartelas que não foram vendidas e esclareceu que uma remessa, identificada pela cor azul, chegou à organização somente no próprio domingo, o que impediu que fossem comercializadas a tempo.

“Isso acontece, é normal, mas nos mostra que precisamos ajustar a logística para as próximas edições. Mesmo assim, foi um evento de grande mobilização, com resultados positivos para nossa cidade”, disse Guará, agradecendo à comunidade pelo apoio.

O Show de Prêmios demonstrou mais uma vez a força da solidariedade em Além Paraíba, com o engajamento de voluntários, empresas parceiras e do público em geral, revertendo recursos importantes para o fortalecimento do Hospital São Salvador e das causas sociais da cidade.