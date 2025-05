Projeto liderado pelo além-paraibano José Luiz Vidal fomenta a formação audiovisual na Zona da Mata Mineira

Além Paraíba, município do interior de Minas Gerais, está se destacando no cenário cultural brasileiro com a oferta de um curso gratuito de roteiro cinematográfico, fruto de um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo Estadual. A iniciativa é coordenada pelo além-paraibano José Luiz Vidal, oficial de justiça e roteirista, que desde 2018 vem construindo uma carreira sólida no setor audiovisual e agora compartilha seu conhecimento com a cidade natal, Zona da Mata e todo o Brasil.

José Luiz, que também atua como diretor, explica que o curso tem um caráter introdutório, mas bastante amplo, contemplando as várias nuances da profissão de roteirista. “O roteiro não é só para cinema ou séries; ele está presente em documentários, YouTube, novelas, reality shows — todos esses formatos contam com roteiristas”, observa. O curso é ministrado por profissionais atuantes no mercado, que já trabalharam com grandes players como Globo, Disney, HBO e Amazon e coordenado por, além de, José Luiz pelos roteiristas e produtores Karlo Oliveira e Sophia Carregal. Os nomes e currículos podem ser acessados no site https://www.atelienarrativo.com.br/cursoderoteiro, onde também estão disponíveis as inscrições, o regulamento e detalhes do programa gratuito e online, que pode atender a todo Brasil.

O conteúdo vai além da teoria da escrita: “Queremos mostrar como funciona o mercado, como o roteirista pode ser remunerado e como apresentar seus projetos para produtoras. Durante o curso, os alunos fazem exercícios práticos e têm a chance de apresentar seus roteiros para os professores, recebendo orientações profissionais para aprimorar seus trabalhos”, detalha Vidal.

A coordenação e fundação da produtora Ateliê Narrativo é fruto da parceria entre José Luiz Vidal e sua esposa, Priscila Cerqueira, que atua na gestão administrativa e na finalização dos projetos e o curso se deve à contemplação da produtora na Lei Paulo Gustavo. A dupla já conquistou a aprovação de diversos projetos culturais em âmbito municipal e estadual por meio da Lei Paulo Gustavo. Na esfera Estadual, além do curso, foi contemplado um videoclipe do artista Chris Gar, um álbum musical e o desenvolvimento de roteiros para longas-metragens, tanto de ficção quanto documentário.

Já no município, José Luiz produziu e dirigiu os curtas-metragens “Ampla Defesa” e “Além da Ribalta”, disponíveis no Youtube, e o videoclipe “Em Vão”, também do artista Chris Gar. Desenvolveu o roteiro de “Crime na Casa Grande”, que está fase de adaptação para podcast.

A carreira de Vidal ultrapassa o âmbito local. Atualmente, ele tem seis projetos entre séries e filmes em avaliação por grandes produtoras nacionais, com projetos sob cláusulas de confidencialidade. Seu trabalho tem sido reconhecido em rodadas de negócios realizadas nos principais eventos do setor audiovisual na América Latina, como o FRAPA (maior festival de roteiro da América Latina, realizado em Porto Alegre), o Max Minas (principal evento de criatividade em Minas Gerais) e o Rio2C (maior evento de criatividade da América Latina, no Rio de Janeiro). Além dessas participações, José Luiz esteve presente na Mostra de Cinema de Ouro Preto e em oficinas voltadas à inteligência artificial aplicada a documentários, sempre envolvido em atividades culturais.

Em cada evento, ele teve a oportunidade de apresentar seus projetos diretamente a produtoras que atendem a plataformas como Netflix e Globo. “Esse processo é lento e competitivo, mas muito importante para o amadurecimento dos projetos. Muitas vezes, a resposta demora meses, mas já é um passo fundamental para quem quer atuar no mercado”, ressalta José Luiz.