Boletim Epidemiológico aponta 17 novos casos suspeitos de dengue em Além Paraíba na última semana

A Prefeitura de Além Paraíba divulgou, nesta segunda-feira, 27 de maio, o boletim epidemiológico referente ao período de 19 a 26 de maio de 2025, com dados atualizados sobre os casos de dengue, chikungunya, zika e oropouche no município.

Segundo o informe, 17 novos casos suspeitos de dengue foram notificados apenas na última semana. No mesmo período, não houve registro de novos casos suspeitos de chikungunya, zika ou oropouche.

No acumulado do ano, o município já contabiliza 867 notificações de dengue, das quais 229 foram confirmadas laboratorialmente. Houve um óbito confirmado por dengue em 2025, e nenhum caso segue em investigação. Em relação à chikungunya, são 16 notificações e 8 confirmações. Já o vírus oropouche, que também é transmitido por mosquitos, teve dois casos confirmados entre as notificações registradas até o momento. Não há registros ou suspeitas de casos de zika.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta para os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. A população é orientada a eliminar qualquer foco de água parada, manter lixeiras bem tampadas, virar garrafas de cabeça para baixo, limpar calhas regularmente e evitar acúmulo de lixo em quintais e terrenos baldios.

“É essencial que todos façam sua parte no combate ao mosquito. A prevenção ainda é a melhor forma de proteger vidas”, destacou a Secretaria em nota.