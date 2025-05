Sapucaia recebe o maior evento de empreendedorismo artístico do Brasil

O município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, se prepara para sediar um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de 2025. Trata-se do “Minha Arte, Meu Negócio”, considerado o mais completo evento de empreendedorismo artístico do Brasil. O encontro acontecerá no próximo dia 29 de maio, das 9h às 21h, no Centro Cultural Magracia.

A programação contará com palestras, oficinas e painéis que reúnem grandes nomes do mercado artístico nacional. Entre os convidados confirmados estão o coreógrafo e diretor artístico Carlinhos de Jesus, o ator e escritor Alexandre Barillari, a cantora e apresentadora Luiza Possi, além de Flaney Gonzalez, diretor audiovisual e fotógrafo.

O evento ainda traz importantes nomes da produção cultural e do direito autoral, como Marcelo Cabral e Yke Leon, ambos produtores e diretores musicais, a especialista em comunicação Talita Spadafora, a advogada dos famosos Paula Crespo e diversos outros profissionais reconhecidos no cenário nacional.

Durante todo o dia, os participantes poderão acompanhar debates sobre marketing artístico, performance, captação de recursos, produção cultural, direitos autorais, estratégias de comunicação e muito mais, em uma imersão que promete transformar a visão dos artistas e empreendedores culturais.

O evento tem realização da HED Produções, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Sapucaia e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Entre os patrocinadores estão a Light, o Instituto BAT e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O público interessado pode acompanhar as novidades e mais informações sobre o evento através do Instagram oficial: @minhaarte_meunegocio.