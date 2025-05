Aliança Municipal Espírita realiza XXI CEAPS

Realizada nas dependências do Centro Espírita Amor em Deus a XXI CEAPS contou com a presença de 169 pessoas, sob a coordenação de Armando Falconi que abordou o tema " 160 anos de O Céu e Inferno: Como estou?", numa referência ao livro Céu e Inferno, uma das cinco obras básicas do Espiritismo que explora a justiça divina e a vida após a morte, analisando diferentes crenças sobre o céu e o inferno, punições e recompensas, e a condição dos espíritos.

A Evangelização de crianças e jovens desenvolveu os trabalhos dentro do tema central do evento, através de estudos e dinâmicas, instruindo e provocando grandes reflexões sobre como as nossas escolhas de hoje interferem na nossa evolução espiritial.