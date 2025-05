Preso com drogas e granadas a caminho de Além Paraíba

Rio de Janeiro – 27 de maio de 2025 – Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira na Rodoviária Novo Rio, zona portuária do Rio de Janeiro, transportando uma carga significativa de entorpecentes e uma granada. A prisão foi efetuada por policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) durante uma ação de patrulhamento preventivo.

A abordagem ocorreu por volta das 10h40 na plataforma central nº 47, momento em que o suspeito se preparava para embarcar em um ônibus da empresa Rio Doce com destino ao município de Além Paraíba, em Minas Gerais.

Durante a revista, os agentes encontraram, dentro da mochila do passageiro, 1.193 porções de cocaína — sendo 193 pinos e 1.000 papelotes, além de 38 papelotes de maconha hidropônica e uma granada de uso restrito. O suspeito foi identificado pelas iniciais A.D.S., natural do estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações colhidas no local, A.D.S. teria relatado aos policiais que pegou o material no município de Nova Iguaçu (RJ) e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para entregá-lo em Além Paraíba. Ele afirmou desconhecer a identidade do destinatário.

Diante da gravidade da ocorrência, o caso foi imediatamente encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o suspeito permanece preso à disposição da Justiça. Conforme verificado pelos investigadores, o homem possui passagens anteriores pela polícia, incluindo registros por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.

O material apreendido será periciado, e a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o caso possa estar relacionado a tráfico interestadual de drogas e armamentos, bem como a possíveis ligações com facções criminosas em atuação no Rio de Janeiro e na Zona da Mata mineira.

A investigação segue em andamento.