Volta Grande já está preparada para a 53ª Exposição Agropecuária com entrada franca

O evento contou com a presença especial da delegada de polícia de Além Paraíba

Geral Há 6 dias Em Volta Grande - MG Roda de Conversa destaca os desafios enfrentados por Mães Atípicas em Volta Grande O evento contou com a presença especial da delegada de polícia de Além Paraíba

Cultura Há 6 dias Em Volta Grande - MG Volta Grande homenageia Humberto Mauro, o pai do cinema nacional, nascido quando o município ainda era distrito de Além Paraíba Na publicação, o governo municipal destacou que Humberto Mauro nasceu em 1897.

A ação resultou na recuperação do bem furtado e na prisão do autor.

Policiais Há 1 semana Em Volta Grande - MG Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Trimonte A ação resultou na recuperação do bem furtado e na prisão do autor.