Ricardo Leal Dutra conquista título de hexacampeão brasileiro de Karatê e representará o Brasil no Panamericano

O jovem atleta Ricardo Leal Dutra, de apenas 14 anos, conquistou o título de Campeão Brasileiro de Karatê 2025 pela JKA (Associação Japonesa de Karatê). A competição foi realizada no dia 10 de maio, na cidade de Goiânia (GO), reunindo os melhores karatecas do país.

Com essa nova conquista, Ricardo se torna hexacampeão brasileiro, acumulando seis títulos consecutivos na competição nacional, um feito que o consolida como um dos grandes nomes da modalidade no Brasil.

Graças ao desempenho exemplar, o karateca foi novamente convocado para integrar a Seleção Brasileira de Karatê e representará o país no Campeonato Panamericano, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de setembro, na cidade de Bogotá, na Colômbia, onde buscará o tricampeonato continental.

Ricardo é atleta da CEKS JF, sob orientação dos senseis Fernando Macedo, Carol Zampa e Juliana Vitral, que vêm desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento técnico e pessoal do jovem lutador.

Além do título nacional, Ricardo também brilhou na 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Karatê, promovido pela FMK/CBK (Federação Mineira de Karatê), realizada no dia 18 de maio, na cidade de Pedra Azul (MG). Com mais uma vitória, garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Mineiro, que será disputada no dia 12 de julho, em Uberlândia (MG).

Reconhecido por sua disciplina, talento e dedicação, Ricardo se tornou uma referência esportiva não apenas em Além Paraíba, sua cidade natal, mas também em nível nacional. Sua trajetória conta com o importante apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, que tem investido na valorização dos talentos locais no esporte.

Com uma carreira promissora e um histórico de grandes conquistas, Ricardo segue se destacando em competições nacionais e internacionais. A comunidade além-paraibana acompanha com orgulho cada passo do jovem atleta, confiante de que muitos outros triunfos ainda virão.