4° Lactário Bike movimentou o final de semana

O evento contou com 89 participantes envolvendo os atletas de Além Paraíba, Volta Grande, Sapucaia, Anta, Sumidouro, Cantagalo, Carmo, Santo Antônio do Aventureiro, Nova Friburgo e Três Rios que se dividiram entre os percursos Elite masculino e feminino: 55 KM com 1.000 M de Altimetria; Intermediário masculino e feminino: 41KM com 650 M de Altimetria e Iniciante: 20 KM com 200 M de Altimetria . Todos receberam medalha de participação e os cinco primeiros colocados receberam troféus, sendo sorteados brindes entre os participantes.

Os atletas foram recepcionandos com um farto café da manhã montado na praça que fica em frente a Instituição. O evento também contou com um almoço que foi servido na sede do Lactário, com música ao vivo com cantor e compositor Marco Antônio Bouquard.

Sessenta e duas crianças, na faixa etária de 06 meses a 03 anos de idade, são assistidas pela Associação de Proteção à Infância Lactário São José, que no mês julho completará 84 anos de fundação, com ensino de qualidade, lazer e entretenimento, tendo à frente o advogado Ademir Bueno de Oliveira.

O sucesso do 4° Lactário Bike somente foi possível graças à união de esforços e de amigos parceiros como Leitão Bike, Além Bike, Lions Clube, FEAP - Fundação Educacional de Além Paraíba e Plan Minas, além de funcionários e amigos do Lactário.