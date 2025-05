Projeto Re-Vivendo realiza dia da beleza no Asilo do Carmo

Integrantes do Projeto Re-Vivendo de Além Paraíba realizaram no domingo, 25 de maio, o Dia da Beleza junto aos internos do Asilo do Carmo, na cidade do Carmo/RJ.

O Dia da Beleza é um momento de renovação e cheio de muita prosa boa, de muitos abraços e de olhares profundos, onde um simples toque muda toda a perspectiva de vida, espalhando muito amor, estreitando os laços de amizade, colecionando memórias afetivas.

Tudo isso só foi possível graças aos voluntários e profissionais da beleza que mais uma vez deixaram a folga de lado e se dedicaram ao serviço de amor ao próximo.

O evento também contou com a distribuição de lanches aos internos e doações de biscoitos e caixas de leite que foram entregues a Instituição.

O Projeto Re-Vivendo agradece a direção do Asilo do Carmo, que mais uma vez abriu suas portas, recebendo a todos com muito carinho.

