Sônia Lobo e Joyce celebram aniversário ao lado da equipe escolar

A quarta-feira, 21 de maio, foi marcada por descontração e alegria entre os profissionais da Escola Estadual Sebastião Cerqueira. A diretora Sônia Lobo, referência de liderança e dedicação, comemorou seu aniversário em grande estilo, acompanhada da vice-diretora Joyce e de toda a equipe da instituição.

O encontro aconteceu no agradável ambiente da Espetaria Anexo, onde um clima acolhedor e festivo tomou conta da noite. A música ficou por conta do professor Gabryel Vieira, que encantou os presentes com um repertório de clássicos da MPB e sucessos do sertanejo.

Foi uma noite especial de confraternização, união e celebração da vida, em que os laços entre a equipe escolar foram ainda mais fortalecidos.

(Colaboração: Cícero Cantarelli)