Amigos comemoram aniversário com festa animada

No último sábado, 24 de maio, a Espetaria Anexo foi palco de uma comemoração marcante, daquelas que ficam na memória de quem teve o privilégio de participar. A aniversariante Jaqueline Zamboni, sempre elegante e anfitriã de mão cheia, celebrou a nova idade ao lado dos queridos amigos Nelsinho e Marta, em uma noite que reuniu o melhor da amizade, da alegria e do samba.

A festa, que contou com a presença de dezenas de amigos e familiares, foi um verdadeiro espetáculo: gente bonita, clima de confraternização e uma estrutura caprichada. O ponto alto da noite ficou por conta do show do cantor Zezão, vindo diretamente de Três Rios/RJ, que embalou os convidados com um repertório animado e cheio de sucessos, fazendo todo mundo cantar junto e cair no samba.

E como não poderia faltar, a energia contagiante da Bateria Audaciosa da Unidos Três Corações, sob a batuta do talentoso mestre Serginho Pacheco, levantou o público com o ritmo e o brilho que são marcas registradas da escola. A batucada invadiu a Espetaria Anexo e transformou a comemoração em um verdadeiro esquenta de carnaval.