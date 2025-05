Pastor Plínio de Paula celebra 53 anos de ministério em Além Paraíba com legado de fé e serviço

Além Paraíba (MG) – No mês de maio, o Pastor Plínio de Paula, de 87 anos, completa 53 anos de um ministério pautado pela fé, pelo compromisso com o próximo e pela construção de uma comunidade cristã sólida e respeitada. Líder da Igreja Batista em Renovação Espiritual, uma das mais tradicionais do município, Pastor Plínio é hoje reconhecido como um dos maiores nomes da história religiosa de Além Paraíba.

Natural do distrito de São Sebastião do Paraíba, município de Cantagalo (RJ), Plínio chegou ainda jovem à cidade mineira. Ao lado da esposa, Glória, e dos filhos pequenos, Nilcemar e Nildomar, estabeleceu-se no centro de Porto Novo, na Rua Professor Sérgio Ferreira. Foi ali, em sua própria residência, que fundou, em 1972, a primeira congregação da Igreja Batista em Renovação Espiritual em Além Paraíba.

Três anos depois, em 1975, a congregação seria oficialmente instituída como igreja, hoje com sede própria, ampla e acolhedora, localizada no bairro Jaqueira. Em outubro deste ano, a instituição celebra meio século de existência, sempre sob a condução firme e inspiradora de seu fundador.

Mesmo diante de perdas, como o falecimento de sua esposa Glória, em novembro de 2023, o Pastor Plínio manteve firme sua caminhada de fé. Homem de palavra, coração generoso e sabedoria reconhecida, ele costuma dizer que em Além Paraíba construiu duas famílias: a biológica e a espiritual. Esta última formada por milhares de fiéis que encontram em sua figura um guia espiritual, conselheiro e exemplo de vida cristã.

Em 2021, Pastor Plínio eternizou sua trajetória no livro “Rompendo em Fé: a História de Minha Vida”, uma autobiografia que narra suas origens, os desafios enfrentados, o chamado para a obra de Deus e a construção de sua história em Além Paraíba. Os exemplares da primeira edição rapidamente se esgotaram, reflexo da admiração que a comunidade tem por seu legado. Uma nova tiragem está prevista para breve.

No campo familiar, a história do casal Plínio e Glória também foi marcada por bênçãos. Os filhos lhes deram quatro netos – Mateus, Marcus, Thaynã e Thalles – e dois bisnetos: Davi e Samuel, que chegaram para renovar a esperança e a alegria da família.

Ao celebrar mais de cinco décadas de ministério pastoral, o Pastor Plínio de Paula reafirma sua missão: servir a Deus e às pessoas, com humildade, dedicação e amor. Sua história se confunde com a própria história da Igreja Batista em Renovação Espiritual e com a trajetória de fé de incontáveis famílias de Além Paraíba.