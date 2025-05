Finais da Copa Além Paraíba Fut 10 acontecem neste domingo no Vassourão

O domingo, 1º de junho, será de grandes decisões no espaço municipal Dr. Miguel Belmiro de Souza Júnior, o tradicional “Vassourão”, com a realização das finais da Copa Além Paraíba Fut 10. Após semanas de disputas acirradas, a competição chega ao seu momento mais esperado, reunindo os finalistas das categorias Sub-17, Livre, Sênior e Master.

A edição deste ano contou com a participação de 20 equipes, movimentando atletas de diferentes faixas etárias e proporcionando verdadeiros espetáculos esportivos ao longo do campeonato. As semifinais aconteceram no último domingo, dia 25 de maio, e foram marcadas por jogos equilibrados e muita emoção.

Pela categoria Livre, o Planeta II venceu o Peladeiros de São José por 4 a 3 em um jogo eletrizante. No outro confronto, o time dos Bravos garantiu sua vaga ao bater o Fora de Forma por 2 a 0.

Confira os confrontos que decidirão os campeões de 2025:

• Sub-17: Fora de Forma x Nova Geração

• Livre: Planeta II x Bravos

• Sênior: Independente x Renascer

• Master: Fora de Forma x Planeta II

A expectativa é de mais uma manhã vibrante no Vassourão, com a presença de familiares, amigos e amantes do futebol acompanhando de perto cada lance. A Copa Além Paraíba Fut 10 reafirma seu papel como importante espaço de incentivo ao esporte e à convivência comunitária.

A organização é da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Esporte, com apoio de parceiros e da comunidade local.