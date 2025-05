Reunião realizada na Câmara Municipal debate políticas públicas por mulheres, esclarece situações e agenda Conferência Municipal voltada ao tema

No dia 27 de maio, a convite da Vereadora Débora Madalena feito à Rede Mulher, foi realizada uma reunião com presença da maioria dos Vereadores, incluindo o Presidente da Casa, Davi da Paz, Prefeito e Vice-Prefeita Municipais, Dr. Paulo Henrique Goldstein e Guaraciaba Germello de Marca e Secretários envolvidos – Cultura, Educação, Assistência Social e Saúde, presencialmente ou com envio dos devidos representantes. Além da Assessora Jurídica da Câmara, Dra. Mariana Tonázio e de ex-vereadoras ativas na causa.

Entre as integrantes da REDE MULHER, futura Associação de apoio às mulheres vulneráveis, estiveram presentes: Dra. Daniele Ribeiro, Ana Carolina Marinho, Rita França e Amanda Silveira.

Na reunião, que trouxe importantes informações sobre diversos temas, Dr. Paulo e Dra. Daniele enfatizaram a necessidade de esclarecer que o que está sendo implementado na cidade é uma DELEGACIA ESPECIALIZADA no atendimento à VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIMES SEXUAIS, com escuta ativa e acompanhamento, que inclusive atenderá às lésbicas, trans e afins. Ao contrário do que pode estar sendo veiculado, não é especificamente a CASA DA MULHER, neste primeiro momento não envolvendo o ACOLHIMENTO para estadia, o que demandaria policiamento efetivo, que claramente, pelo explicado por ambos Além Paraíba não possui, atualmente. Mas, foi extremamente destacado que todo o acolhimento psicossocial está envolvido no plano.

A REDE MULHER, junto à reunião destacou a importância desse passo para nossa cidade e região, sendo um avanço indiscutível.

Ambos explicaram que a transferência da cadeia municipal está em processo, iniciando com o projeto de engenharia e arquitetura de profissionais da Prefeitura Municipal, por iniciativa da Polícia Civil e com o apoio da promotoria e defensoria pública, além do Poder Executivo Municipal, entre outros, incluindo iniciativas de busca de verbas de vereadores, junto aos Deputados, para o antigo prédio do Fórum, mas que demandará tempo e, reiterando, separará os atendimentos criminais, no segundo andar, dos atendimentos especializados, no térreo. A obra contará com a mão de obra da própria execução penal, trabalhando também a ressocialização.

Na reunião, ficou também agendada a Conferência Municipal de Política Pública de mulheres, para o dia 10 de julho, seguindo a agenda e a pauta da V Conferência Nacional. Assim que for instaurada pelo Poder Executivo, com todos os devidos trâmites jurídicos finalizados, começará a organização e divulgação desse importante passo para as mulheres de Além Paraíba e região, em qual a REDE MULHER estará plenamente ativa e envolvida.

Optamos por não citar nominalmente cada presente, mesmo tendo todos colaborado de forma importantíssima para essa primeira conversa, com a finalidade de estabelecer clareza às informações prioritárias, nesse momento.