Mais de 2 mil procedimentos serão realizados em mutirão no HU

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), informou que o Hospital Universitário (HU), localizado no Bairro Dom Bosco, realizará mutirão ao longo desta semana, com atendimentos até sexta-feira (30).

As ações serão divididas entre procedimentos cirúrgicos e atendimentos nos ambulatórios. Entre as especialidades cirúrgicas programadas estão: Ortopedia, Cirurgia da Mão, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Oncológica de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, Ginecologia e Urologia.

Nos ambulatórios, as atividades incluem triagem, consultas, exames de imagem e atendimentos em diversas áreas. Serão oferecidos serviços nas especialidades de Cardiologia, Genética, Pediatria, Medicina Fetal, Bucomaxilo, Endoscopia, Imagem, Enfermagem, além do Laboratório de Análises Clínicas e Patologia.

A iniciativa ocorre no horário regular de funcionamento do HU, das 7h às 19h. A estimativa é que sejam realizados, aproximadamente, 2.100 procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

O mutirão é voltado para pacientes que aguardam atendimento nas filas da regulação municipal para consultas e exames, bem como na lista de espera cirúrgica do hospital. Para ser atendido, é necessário apresentar comprovante de agendamento fornecido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), além de documento de identidade e cartão do SUS.

Em nota, o HU reforça que não haverá atendimento por demanda espontânea: “Os pacientes não devem procurar diretamente o hospital. Serão atendidas apenas as pessoas com agendamentos prévios realizados por meio da regulação municipal.”