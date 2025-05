Golpe do falso advogado: plataforma ConfirmADV recebe quase 10 mil solicitações em três semanas

Lançada há apenas três semanas pela OAB Nacional como forma de combate ao chamado “golpe do falso advogado”, a plataforma ConfirmADV já registrou 9.641 solicitações de verificação de advogados. Desse total, 7.923 foram confirmadas, revelando a adesão imediata da população à campanha lançada pelo Conselho Federal em parceria com as 27 seccionais da Ordem em todo o país.

A ConfirmADV foi desenvolvida como resposta ao aumento de golpes aplicados por criminosos que se passam por advogados, especialmente em abordagens via aplicativos de mensagens, solicitando depósitos ou transferências via PIX sob o pretexto de liberação de verbas judiciais.

“Prevenção é responsabilidade coletiva. E a tecnologia é nossa aliada na proteção da cidadania e da advocacia. Com a ConfirmADV, estamos fortalecendo a confiança da sociedade na atuação profissional dos advogados regularmente inscritos”, afirmou o presidente da Ordem Nacional, Beto Simonetti.

Como funciona

O funcionamento da ferramenta é simples e acessível. Qualquer cidadão pode acessar o site confirmadv.oab.org.br, inserir o número de inscrição do advogado, o estado e o e-mail informado. Um alerta é encaminhado ao endereço eletrônico cadastrado, e o advogado tem até cinco minutos para confirmar a solicitação. Caso a confirmação não ocorra, ambas as partes são notificadas da ausência de validação.

A plataforma é integrada ao Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) e contribui para evitar o uso indevido de informações públicas de processos judiciais e de identidades reais da advocacia — muitas vezes exploradas com o uso de fotos e marcas de escritórios.

Impacto do golpe

A criação do ConfirmADV responde a um contexto preocupante. Desde 2024, apenas em São Paulo, foram registradas 1,6 mil denúncias de golpes envolvendo falsos advogados. Em Minas Gerais, já são 516 casos, e no Acre, quase 400. A estimativa da OAB é que milhares de vítimas em todo o país tenham sido enganadas por esse tipo de fraude.

Além da ferramenta de verificação, a campanha da OAB prevê ações educativas, como a produção de cartilhas e a realização de capacitações para advogados, bem como articulação com as polícias civis nos estados. A entidade também orienta que toda tentativa de golpe seja registrada em boletim de ocorrência e informada à seccional local.

Para casos em que o golpe já tenha sido consumado ou em que o cidadão tenha efetuado pagamento indevido, a OAB disponibilizou um canal direto para denúncias: https://fiscalizacao.oab.org.br/home/Denuncie. As informações serão encaminhadas para apuração pelas seccionais responsáveis, em parceria com as autoridades competentes. Até o momento, o site registrou 876 denúncias.