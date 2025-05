Suspeito é preso por divulgação de imagens íntimas em Cataguases

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na manhã desta terça-feira (27/5), um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem de 28 anos, em Leopoldina, na Zona da Mata. A investigação apura o crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, referente à divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia sem o consentimento da vítima.

De acordo com o delegado Conrado Guedes, da Delegacia de Polícia Civil em Cataguases, a apuração teve início após a vítima, ex-companheira do suspeito, registrar que passou a ser ameaçada por ele após o término do relacionamento. "O investigado teria enviado mensagens com teor intimidador e ofensivo, além de realizar transferências bancárias acompanhadas de mensagens agressivas, em clara tentativa de coação psicológica e moral. Ele também teria compartilhado imagens íntimas da vítima com terceiros, utilizando perfis falsos", explicou o delegado.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os investigadores também realizaram buscas na residência do investigado, localizada no bairro Bela Vista. No local, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que poderão conter provas relevantes para o esclarecimento dos fatos.

A operação contou com o apoio de equipes da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina e da 22ª Delegacia em Cataguases. "A prisão do investigado e as apreensões realizadas representam um avanço significativo na apuração do caso, que envolve fortes indícios de violência psicológica, ameaças e possíveis infrações à Lei Maria da Penha", concluiu Conrado Guedes.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.