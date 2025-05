Adolescente faz Pix de R$ 1,8 mil, foge de SP e é encontrada em BH

Policiais Há 3 horas Em Cataguases - MG Suspeito é preso por divulgação de imagens íntimas em Cataguases Durante o cumprimento da ordem judicial, os investigadores também realizaram buscas na residência do investigado, localizada no bairro Bela Vista. No local, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que poderão conter provas relevantes para o esclarecimento dos fatos.