Influência recebe 3º Passeio Ciclístico Maio Amarelo neste sábado

O distrito de Influência, em Carmo (RJ), será palco de uma importante ação de conscientização para um trânsito mais seguro. Neste sábado, 31 de maio, acontece o 3º Passeio Ciclístico Maio Amarelo, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da ESF Porto Velho do Cunha, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e parceiros locais.

A concentração será às 7h, no posto de combustível XX Flexx, e a saída está marcada para as 8h, com destino à Ilha dos Pombos. O evento é aberto à população e tem como objetivo chamar a atenção para a segurança no trânsito e a valorização da vida.

Com o lema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, o passeio integra a campanha nacional do Maio Amarelo, que promove a cultura de respeito e responsabilidade nas vias públicas. A organização espera reunir ciclistas de todas as idades em um momento de integração e conscientização.

> “Venha participar e pedalar por um trânsito com mais respeito e menos acidentes!” — é o convite da Prefeitura de Carmo em suas redes sociais.