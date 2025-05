3º Encontro nos Bairros valoriza cultura local no Morro da Conceição

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, realizou na última quinta-feira, 28 de maio, o terceiro Encontro nos Bairros, dando continuidade ao projeto de escuta e valorização da diversidade cultural presente nas comunidades locais. O evento aconteceu na sede da Escola de Samba União da Colina, no bairro Morro da Conceição, e reuniu representantes de segmentos culturais e artísticos dos bairros Morro da Conceição, Planeta II e Morro do Santa Rosa.

O encontro contou com a presença de representantes do Grupo da Consciência Negra, do Museu de História e Ciências Naturais, do tradicional Balé Afro Ilé de Zambi, de artesãs da região e de diversas lideranças culturais engajadas na preservação e promoção das manifestações populares da cidade.

Também marcaram presença a presidente da Escola de Samba União da Colina, Paloma Coutinho, o vice-presidente Moisés Tavares, bem como membros da Secretaria Municipal de Cultura, incluindo o Secretário de Cultura, Cassiano Teixeira, e o Assessor Especial de Cultura, João Pedro de Oliveira. O evento ainda foi acompanhado pelo vereador Oberdan Moreira Rocha (PT), que destacou a importância do projeto para o fortalecimento da identidade cultural dos bairros.

A iniciativa faz parte de uma série de encontros promovidos pela Secretaria de Cultura, que busca ouvir diretamente os artistas, coletivos, lideranças e moradores, mapeando as necessidades, potencialidades e propostas de cada região. O objetivo é construir políticas públicas culturais mais inclusivas, efetivas e conectadas com a realidade de cada território.

O quarto encontro da série acontece nesta sexta-feira, 30 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo os bairros Vila Laroca, Morro São Sebastião, Banqueta, Terreirão e Morro São Geraldo.