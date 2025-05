Além Paraíba realiza Almoço Dançante em apoio à Luta Antimanicomial

Na última terça-feira (28), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Além Paraíba promoveu um animado Almoço Dançante no Sindicato Rural, marcando o encerramento das atividades alusivas ao Movimento da Luta Antimanicomial no município. A ação contou com a presença de usuários dos serviços de saúde mental, familiares, profissionais da área e apoiadores da causa.

O evento teve como objetivo celebrar a vida, a liberdade e o cuidado em saúde mental fora dos modelos de exclusão e isolamento. Além de oferecer uma refeição especial, o encontro foi marcado por música, dança e momentos de confraternização, promovendo integração social e o fortalecimento de vínculos.

A atividade reforçou os princípios do Movimento da Luta Antimanicomial, que defende o direito ao cuidado em liberdade e com dignidade para pessoas em sofrimento psíquico, rejeitando práticas manicomiais baseadas na exclusão. A proposta do CAPS é clara: o tratamento em saúde mental deve ser feito com acolhimento, afeto, escuta qualificada e inclusão social.

O grito “Manicômios nunca mais! Viva a liberdade!” ecoou entre os presentes, simbolizando o compromisso coletivo com uma sociedade mais justa, humana e respeitosa com os direitos das pessoas com transtornos mentais.

A Prefeitura de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Saúde e do CAPS, reforça seu compromisso com uma política de saúde mental que priorize o cuidado em liberdade, a cidadania e a construção de espaços de convivência pautados no respeito e na dignidade humana.