Homem sofre hemorragia após introduzir coco no ânus

Um homem natural de Belém, no Pará, deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa após introduzir um objeto semelhante a um coco em seu ânus. O paciente foi admitido na terça-feira (27) à noite com quadro de dor intensa e sangramento anormal na região afetada.

A gravidade dos sintomas exigiu atendimento médico especializado e transferência para a capital paraibana, segundo informações do Portal T5. O paciente sofreu lesões internas que provocaram sangramento significativo devido à introdução do corpo estranho em suas partes íntimas.

O atendimento inicial ocorreu em Belém, onde o homem recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, foi transferido para João Pessoa pela complexidade do caso e necessidade de tratamento no centro especializado em trauma.

"A equipe foi acionada após a unidade hospitalar de Belém informar que havia um homem com um objeto no ânus, apresentando quadro de dor intensa e sangramento anormal", declarou um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao portal local.

A equipe médica do Hospital de Trauma avaliou a necessidade de intervenção cirúrgica para remover o objeto do corpo do paciente. A perda significativa de sangue foi um dos fatores que contribuiu para a decisão de transferi-lo para um centro médico com mais recursos.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade do paciente, seu estado atual de saúde após a admissão hospitalar. Outros detalhes sobre a necessidade de cirurgia também não foram informados.